﻿康傑幼稚園有望續租 業主考慮協商租約

開校二十五年的康傑中英文幼稚園（海怡半島分校），日前爆出疑因租約問題或面臨停辦，據悉有關租約在今年七月底屆滿，惟業主一直未就續租一事展開商討，事件昨日出現曙光，業主表示會考慮延遲對該單位的其他計劃，並與康傑協商續租方案。



校方日前向家長發通告，告知現租約七月底則屆滿，學校由去年五月起已多次向業主提出續租，惟業主回覆，指還有一年的租約期，未允洽談，校方稱家長若擔心子女受影響，可以辦理退學手續。有家長昨午表示，消息太過突然，感到徬徨，不過事件昨晚有新進展，業主昨晚發表聲明，指理解續約事宜受到幼稚園學生及家長、海怡半島居民及管業處的關注，稱會考慮延遲對該單位的其他計劃，並與康傑協商續租方案。



教育局昨午回應，指已了解該校租約問題，並提醒校方要透過不同途徑通知家長續租的最新進展，需要時會協助受影響學童。