﻿ 「新空管」傳又有安全問題

傳真社援引述消息人士稱，六宗航機飛行間距不足的安全事故發生在上月十三日、十九日、二十四日、二十六日、二十七日和三十日，而部份出現事故日，正值本港農曆新年航班高峰期，當中主要涉航機皆未能維持平面距離至少五浬及垂直距離至少一千呎的國際民航組織的標準。
民航處昨晚回覆，一月「新空管系統未能及時發出」適當警示，有關說法非事實，根據系統的設計，會在不同情況下適時發出預測衝突警示及／或衝突警示，又強調，「飛行間距不足」與「輕微技術事故」是兩種不同類別的事件。
一年一度渣打香港馬拉松將於周日舉行，未開跑先鬧出「戰衣風波」！大批跑手投訴大會發出大一個碼的跑衣，衣不稱身。渣馬籌委會主席高威林承認今年訂製的跑衣尺碼與實際需求有差異，如果跑手想更換，可致電大會熱線查...
2017-02-09
南韓三星公司去年推出的智能手機Galaxy Note 7引起爆炸風波後，生產電池的三星工廠同樣「惹火」！一間位於天津的三星工廠昨早發生大火，六百名工人即時疏散，網上流傳廠房冒出濃煙的相片，至中午消防將...
2017-02-09
多個網上社交平台已推出直播功能，全球最大影片網上平台YouTube近日終於宣佈推出行動直播功能（Mobile Live），YouTuber可透過手機進行即時直播跟粉絲互動！新功能同時支援iOS和And...
2017-02-09
半山壹號坐落於傳統豪宅區何文田，是區內少數屋苑混合分層及洋房之建，如是次介紹為雙號洋房，洋房天台設有私人泳池，方便住客時享受暢泳樂趣。至於室內佈局以淺色為主，配以偌大窗戶及地毯，大大提升空間感之餘，更...
2017-02-09
受能源股拖累下，美股杜指早段回落，但仍於紀錄高位徘徊。科技股為主的納指在前日創出紀錄高位收市後，早段亦追隨大市回落。至今晨四時，杜指最新報20043點，跌46點。另外，高盛分析師認為，若中美爆發貿易戰，這兩大全球經濟體的經濟產值都會因而下降，並拖累南韓和台灣等。 杜瓊斯工業平均指數早段曾跌74點，報20015點，仍守於20000點關口；至今晨四時報20043點，跌46點；納斯達克指數報5678點，升4點。滙控（005）美國預託證價格報66.08港元，較香港收市價跌0.42港元；中移動（005）美國預託證價格報88.75港元，較香港收市價升0.25港元。 油價下跌 ...
2017-02-09
拜仁慕尼黑隊長拿姆上周末為母會第五百次上陣，周二德國盃十六強主場1:0淘汰禾夫斯堡前才領取獎賞，豈料完場後即宣佈季尾掛靴。這名三十三歲守將職業生涯至今從未領取紅牌，退役後亦拒絕出任球會體育總監瀟灑離開球圈，球場內外貫徹其紳士作風。 上周六德甲主場1:1和史浩克04是隊長拿姆第五百次為拜仁披甲，今仗賽前獲主席路明尼加送贈鮮花致謝。這名自十一歲已加入球隊青年軍的忠臣，本場繼續踢出高水準，領軍由翼鋒杜格拉斯哥斯達一箭定江山小勝狼堡，連續十年躋身德盃八強。拿姆更趁着這大日子正式公佈退休的決定：「我考慮退休這問題已經超過一年，期間不停問自己是否可以踢下去。我認為自己到球季完結...
2017-02-09
福士最近替新款Tiguan2追加380TSI R-line四驅頂級版，引用源自GTI的220ps馬力2公升Turbo引擎，並加上全套專用R-line配件、強化避震和二十吋胎軨，跑格非凡。 文：彭志...
2017-02-09
城中富豪劉鑾雄多年來豪花億元購買過千個HERMÈS手袋贈至愛，係世界級VVIP係人都知。鍾意HERMÈS又何止大劉一人，好似靚媽周汶錡和袁詠儀都係超級忠粉。日前傍晚，佗B逾八個月的索媽周汶錡，獨自挺巨...
2017-02-09
新一期居屋將於下月底接受申請，消息一出，引起極大關注，事關部份單位「超筍」，在現今私樓貴得令人咋舌的環境下，居屋必定出現爭崩頭現象，而在可見的短中期內，無殼一族要上車，私樓無望，唯有依靠居屋。政府要持之以恒建造更多居屋之餘，也要從公屋富戶政策和綠白表分配比例入手，作出調整，讓更多人可以購買居屋。 樓價不斷飆升，一個市區小型單位，動輒六、七百萬元，首期便要二百多萬，按揭負擔沉重，私樓已經脫離不少中下階層可以負擔的範圍，故此新一期居屋備受注視。按房委會計劃，這一期將出售二千零五十多個單位，分別位於彩虹及梅窩，以市值七折定價出售，最平的居屋位於梅窩，僅售一百三十九萬元，交通較為不...
2017-02-09
昨晚告東尼憑「駟寶」和「牛精叻仔」起孖，並且包辦紀利華木球會盃及義勇軍盃，在港從練後已取得一千一百場頭馬，踏入新里程。至於沈集成憑「合一」及「大英雄」梅開二度，騎師王則是取得一冠三亞的蘇兆輝。此外，祈...
2017-02-09