﻿ 「新空管」傳又有安全問題

新空管系統疑再出現事故，傳真社引述民航處消息人士指，新空管系統未能及時發出「預測衝突警告」及「衝突警告」，今年一月份發生了至少六宗航機飛行間距不足的安全事故，更引資深前線空管人員表示：「安全事故次數之頻密是歷來罕有及不能接受」。



傳真社援引述消息人士稱，六宗航機飛行間距不足的安全事故發生在上月十三日、十九日、二十四日、二十六日、二十七日和三十日，而部份出現事故日，正值本港農曆新年航班高峰期，當中主要涉航機皆未能維持平面距離至少五浬及垂直距離至少一千呎的國際民航組織的標準。



民航處昨晚回覆，一月「新空管系統未能及時發出」適當警示，有關說法非事實，根據系統的設計，會在不同情況下適時發出預測衝突警示及／或衝突警示，又強調，「飛行間距不足」與「輕微技術事故」是兩種不同類別的事件。