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﻿美股中段跌33點

2017-02-09 列印
　　美國周三股市偏軟，杜指中段報二○○五六點，跌三十三點；納指則報五六七四點，升零點五四點。滙控美國預託證券價格中段見六十六點○三港元，跌零點四七港元；中移動美國預託證券價格則見八十八點六一港元，升零點一一港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十二美元，升七點八美元；紐約期油則報每桶五十二點四一美元，升零點二四美元。
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