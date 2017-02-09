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﻿懲教署就剪髮安排研上訴

2017-02-09 列印
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　　立法會議員梁國雄，早前就男囚犯被迫剪短髮提出司法覆核獲判勝訴。懲教署署長邱子昭昨在周年記者會上表示，會尊重法庭的判決，惟署方正研究判詞及徵詢法律意見，研究上訴的可能性。他又指，署方會研究新的剪髮安排，但暫未有具體決定。

　　另外，懲教署懲教院去年發生五百三十宗暴力個案，有二十一名懲教人員在執勤時遇襲，同時亦發生有近八十宗囚犯自殘個案，其中一人死亡。邱子昭強調，署方對任何違紀行為採取「零容忍」態度，今後會透過加強情報搜集及巡查，減少違紀活動。
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