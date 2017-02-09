﻿逾六成青年未成年已飲酒

近年有愈來愈多年輕人未成年已喜好杯中物。有機構調查發現，逾六成受訪青年在十七歲或以下首次喝酒，亦有近一半人表示，喝酒是應朋友邀請，以及為慶祝活動。更有部份受訪者坦言，喝酒後曾做出違法，包括破壞公物、與人打架及非禮。



香港青年協會於去年九月至今年一月間，以問卷形式訪問了逾二百名十一至二十六歲曾喝酒的青年，結果發現，逾兩成人表示自己每星期也飲酒，近八成人認為學懂飲酒有助交際應酬。



青協青年違法防治中心督導主任陳文浩促請政府，規管零售店售賣酒予青少年，又指要加強青少年及其父母的教育工作。



陳亦建議青少年，避免受氣氛影響喝酒，如有朋友邀請，應以堅定及禮貌的態度拒絕，家長亦不應在未成年子女面前飲酒，並把酒精飲品藏好，減少子女接觸的機會。