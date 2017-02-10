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﻿TVB質疑神秘中資實力 董事柯清輝：似是敵意收購

2017-02-10 列印
TVB非執行董事 柯清輝
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        內地傳奇影業及娛樂集團日前突然向電視廣播（TVB）提出收購近三成股權，卻未有提出任何收購價。電視廣播非執行董事柯清輝昨天回應，質疑這間集團註冊資本少，對它毫無認識，不排除是一次敵意收購。

　　柯清輝（圓圖）向傳媒表示，TVB董事對傳奇影業董事毫無認識，曾作公司查冊，發現該集團註冊資本小。據悉，該集團在本港註冊資本僅一萬元。柯清輝不排除該集團背後有資金支持，甚至是敵意收購：「從表面去睇都係有小小係敵意，係突然間出現……到底佢有無足夠資金？到底整個計劃係點？佢過唔過到監管？呢啲要時間去證實。」

　　通訊局主席何沛謙指，凡涉持牌電視台的股權變動，均須獲通訊局批准。對於傳奇影業提收購建議，該局正待TVB提交收購方的資料，而TVB公告中，TVB亦正收集更多關於傳奇影業的資料。
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