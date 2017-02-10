﻿傳奇集團收購惹「吹水」猜測 TVB黎瑞剛無意售股

傳「大台」電視廣播公司被洽收購，買家內地傳奇影業及娛樂集團（以下簡稱：傳奇集團）身份撲朔迷離，外界議論紛紛。傳奇集團提出收購電視廣播（TVB）百分之二十九點九的股權，如落實將成為TVB單一大股東，該集團聲稱「擬邀」巨星劉德華及甄子丹拍攝電影，一直未有下文，外界質疑其製作及今次的收購「吹水」成份高。藝人曾志偉揶揄：「我都可以話收購滙豐啦！」據悉，TVB主要股東黎瑞剛根本無意售股。



根據公司註冊處資料，名稱似美國傳奇影業的內地「傳奇影業及娛樂」，一五年成立，在港註冊股本僅一萬元，股東為衛浩材及童煒晉；而集團從事房地產、金融及文化業務，總裁兼創辦人周藝強，聲稱曾擔任SONY PICTURES 及MARVEL COMICS大中華區特許經營商顧問，出品電影如《蜘蛛俠》及《X戰警》。



傳奇揚言入股曼聯 不了了之



根據集團網站，稱將開拍五部電影《危情七日》、《龍城歲月》、《底線》、《將心比心》及《雨夜誰會來》，投資共六億元，主打都市、愛情、動作、懸疑主題，並聲稱「已擬」邀請一線明星甄子丹、劉德華、高圓圓、梁家輝、朱茵及李易峰等參演，外界未見任何進展。該集團於一五年亦傳出會出價三十五億歐羅收購英格蘭足球隊曼聯部份股份，最終不了了之。



該集團在官網上表示：「正籌劃收購一家媒體公司的控股權。」藝人曾志偉指，看到報道後問過無線高層朋友，無線對買方未有所聞，又諷刺消息可信性低，「寫份計劃書就可以令間公司停牌，仲要出埋新聞，我都可以話收購滙豐啦！」



財經界消息指，TVB早前接獲傳奇集團通知，稱要收購百之二十九點九股份，相等於現時主要股東黎瑞剛、陳國強、王雪紅和方逸華的總持股量，但並無詳情亦無作價，TVB只是按上市條例規定，在接獲有意洽購通知屬股價敏感資料後停牌並披露。



消息指，黎瑞剛根本無意出售控制權，加上傳奇集團並無提出收購價，即使有提出收購價，黎瑞剛亦無意售股，亦不會與對方洽談，認為坊間對有關售價傳聞毋須太認真對待。



董事拒披露資金



主動向TVB洽購股權的傳奇影業及娛樂，集團官方網頁顯示管理團隊成員主要有三人，包括集團總裁兼創辦人周藝強、集團董事童煒晉，以及非執行董事衛浩材，三人有十多二十年工作經驗，各有所長。有傳媒昨天到童位於北角寓所追訪，童回應指，現階段交律師處理洽購事宜，拒絕披露資金來源，又不願透露有否與黎瑞剛、主席陳國強等人會面接洽，只稱是商業決定，並估計交易會很快成事。他認為TVB潛力很大，其製作內容很豐富，有信心集團可發展得好。