﻿尖咀出沒送上正能量 港產蜘蛛俠 街頭保衞歡顏

電影中的蜘蛛俠在紐約飛簷走壁，儆惡懲奸，是一名大英雄。香港亦有一名「蜘蛛仔」，近月於鬧市出沒，他想為途人帶來歡樂，但不少人以為他作街頭表演，放下金錢，他當作善款，轉交慈善機構。這名「九十後」大男孩近月打扮成蜘蛛俠在尖沙咀一帶遊走，共獲途人給予共一萬元，他全數捐給八個機構。不過，「蜘蛛仔」自覺並非「攞正牌」籌款，恐違反法例，令他內心矛盾，正考慮隱退，改到老人中心或醫院當義工，繼續弱勢社群帶來正能量。記者 劉樂心



由上年年中起，「蜘蛛仔」不時穿上紅藍緊身套裝連頭套，打扮成蜘蛛俠，獨自在天星碼頭及彌敦道一帶出沒，有時站在郵筒、鐵箱上，邀請途人合照，「蜘蛛俠大人細路都鍾意，香港人太大壓力，我想為香港人帶來正能量。」



「蜘蛛仔」出動時，不少途人給他零錢，令他忽發奇想，自己分毫不取，全捐給不同的慈善機構，至今共籌得逾九千六百元，轉交八個機構。每次捐款，他都會將銀行入數紙上載到Instagram專頁「hkspidey」，作為證明。



9600元盡捐慈善機構



為何他選擇以蜘蛛俠造型示人？「蜘蛛仔」自覺與蜘蛛俠的遭遇和自己個性相似：「蜘蛛俠本身父母不在，性格自卑又無自信，我都來自單親家庭，讀書成績唔出眾，一向無乜人留意自己。」



「蜘蛛仔」從沒向家人及朋友透露自己扮成蜘蛛俠走到街上，「喺屋企會收埋套衫，真係連阿媽都唔知」，每次都是走到街上，「用自己方法」變身。



非領牌行善 或淡出街頭



電影中的蜘蛛俠謹記叔父教誨：「能力愈大，責任愈大」，「蜘蛛仔」的母親自小亦教導他要樂於助人：「細個家境唔好，阿媽教我做人唔好計較，幫到人就去幫，希望我可以令香港更正面。」



以此方式行善，難免被人閒言閒語。「蜘蛛仔」直言，已習慣被途人大罵「廢青」、「扮鬼扮馬呃錢」，但最令他難堪的是早前遭人報警投訴阻街，「有兩位警員要求我除頭套，嗰刻好難受。我堅持唔肯，解釋自己唔係做壞事，何況準備離開，最後對方查完身份證，覺得無懷疑都放我走。」



「蜘蛛仔」透過街頭表演收取金錢屬違法，加上自己非「攞正牌」為慈善機構籌款，恐有違規之嫌，令他心情相當矛盾，正考慮以後取消行動，扮演蜘蛛俠到到老人中心或醫院當義工，冀將歡樂傳遍每個角落。