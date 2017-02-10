﻿閉路電視拍到三人投擲物件 旺角暴動案首批被告受審

去年初旺角暴動，兩名學生及一名廚師被控暴動罪，三人均否認控罪，昨於區域法院受審，閉路電視片段均拍攝到三名被告投擲物件及現場被捕後的情況。警員作供指，首被告港大女生許嘉琪被捕後跟女警說：「Madam，我約咗朋友食消夜，我拎住玻璃樽咋，我都冇掟」，次被告更向警員投擲兩米長的竹枝致小腿受傷。



三名被告依次為港大女生許嘉琪（二十三歲）、學生麥子晞（二十歲）及廚師薛達榮（三十三歲），均被控一項暴動罪，即去年二月九日凌晨在彌敦道北行線近豉油街連同其他人參與暴動，他們均否認控罪。



偵緝女警員盧蔚賢昨供稱，去年二月九日凌晨四時五十分，她與隊員在彌敦道近豉油街北行線設立防線，期間二十至三十人在長沙街至登打士街聚集，五至六人向防線投擲磚頭、玻璃樽及竹枝，期間戴口罩的首被告許嘉琪，連續掟玻璃樽兩次，不久警方防線向後退十多米，許再次向防線掟玻璃樽，當時她們相距二十米，之後警員上前驅散人群。許轉身逃走，欲跨越花槽離開時，盧捉住她的背囊阻止離開，許不停掙扎。



女警：視線無離開女被告



盧將她帶到創興廣場外行人路，命令她蹲下，並拘捕及警誡她，「o依家拉你襲警，因為你兩次用右手將玻璃樽掟向警方防線」，當時許回答說：「Madam，我約咗朋友食消夜，我拎住玻璃樽咋，我都冇掟」。盧強調，從許第二度掟玻璃樽至拘捕期間，視線無離開過她。



根據控方庭上讀出的開案陳詞，第二被告麥子晞曾手持一枝約兩米長竹枝走近防線，警員進行驅散時，麥將竹枝擲向男警，擊中男警的右小腿。第三被告薛達榮當日將手持的玻璃樽擲向防線。



陳詞指，相關的警察錄影片段、從公眾媒體下載片段及位於彌敦道北行線的閉路電視片段，均拍攝到三名被告投擲物件及現場被捕後的情況，而三人當時正在參與暴動。