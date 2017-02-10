 Advertisement
  • 2017年2月10日 星期五
  • 11º
  • 60%
熱門： 梁國雄曾俊華林鄭月娥金像獎魯芬

日報新聞 > 港聞

﻿「渣馬」天晴乾燥清涼 跑手須注意保暖

2017-02-10 列印
■今明兩日天晴乾燥，早上相當寒冷。
■「渣打香港馬拉松」周日舉行。
Previous Next

　　體壇盛事「渣打香港馬拉松」將於周日(十二日)舉行，天文台預測當日天晴乾燥，早上相當清涼，最低只有攝氏十三度，跑手們要注意保暖。華南地區近日受一股強烈冬季季候風影響，今明兩日日夜溫差較大，最低十一度，最高十八度，至下周一股偏東氣流取代，華南沿岸氣溫將逐漸回升。

　　據天文台九天天氣預報，今明兩日均天晴乾燥，而且早上相當寒冷，最低溫度僅有攝氏十一至十二度，新界地區再低一兩度，打鼓嶺更只有七度。渣馬舉辦當日（十二日），氣溫則稍微回升，介乎十三至十九度，惟早上仍然清涼，新界大部份地區均只有十至十二度。天文台指，一股偏東氣流下周將取代冬季季候風，屆時氣溫將回升至約二十度。

　　另外，民政事務總署昨已在各區開放共十七間臨時避寒中心，共有逾一百三十人入住，中心會於今日日間寒冷天氣警告生效期間繼續開放。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd