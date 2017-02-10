﻿戴德豐讚林鄭：香港人光榮

特首選舉提名期下周二開始，參選人加緊會見各界拜票，其中林鄭月娥與由人大代表和政協委員組成、涵蓋近二百張選委票的香港友好協進會會面。該會會長戴德豐稱讚她是香港人的光榮，冀她能擔任下屆特首，並指將再開會決定投票方向。另一參選人曾俊華與工商界會面，又指會考慮策略，選擇好的時機遞交提名。



林鄭月娥昨日與香港友好協進會見面，是目前唯一獲此安排的參選人，出席者包括全國政協常委戴德豐、唐英年、伍淑清，以及港區人大代表召集人譚惠珠，副召集人馬逢國和盧瑞安。



友好協進會涵蓋近200票



戴德豐會後指，林太在港出生和受教育，然後進入政府工作三十多年，由低層升任至政務司長，是香港人的光榮，冀她能擔任行政長官，而該會涵蓋的一百九十四票需再開會討論，才決定提名方向。他又指，若曾俊華拜訪也可安排會面。



林太昨日亦與航運交通界選委，以及香港中華出入口商會代表會面，她的競選辦指，林太關注航運中心及陸路運輸發展，又認為政府需考慮透過稅制改革，減輕中小企負擔。



另一面參選人曾俊華昨日亦與自由黨、經民聯、中出商會等工商界會面，他指自己與自由黨有不少相同看法，而該黨榮譽主席田北俊的一票，是自己「○○一」票，希望以此為基礙爭取更多提名。



鬍鬚笑說「驚」不夠提名票



被問及會否擔心因拿不足提名票而未能「入閘」，曾俊華笑着說「好驚」，而目前不會具體指手上有多少提名票，會考慮策略，選擇好的時機遞交提名。



自由黨黨魁鍾國斌表示，曾俊華作為前財政司司長，在輸入外勞、經濟發展及產業等方面，都與自由黨理念相近，相信其他自由黨選委亦會提名曾俊華，但稱自由黨只有最多二十多票，相信曾俊華需繼續爭取其他選委支持。



曾俊華昨日到立法會與自由黨會面時發生小插曲，他因無帶身份證一度未能登記進入大樓，幸其助理及時折返競選辦為他取回身份證，才獲安排進入。此外，曾俊華早前眾籌選舉經費，截至昨晚約七時，網頁顯示已獲逾二萬二千五百人捐款，共獲逾四百五十四萬元。



