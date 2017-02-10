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﻿虛構有拐子婆 非常父親被捕

2017-02-10 列印
        非常父親前日虛構黃大仙鳳德邨商場出現拐子婆報案，疑藉此教導子女不要與陌生人接觸及學校關注。警員翻查閉路電視及調查後並無發現有關拐子婆，證實屬子烏虛有，當日以涉嫌浪費警力將該名父親拘捕。

        被捕男子姓邱(三十八歲)，育有一對子女，分別六歲及四歲，與家人同住深水埗一單位，兩子女均在黃大仙區讀幼稚園。前日早上十一時許，邱帶一對子女在鳳德邨商場吃飯及送回學校後，致電報警訛稱有拐子婆欲帶走其子女，幸被他及時制止。警員翻查閉路電視證實無其事，再向邱了解時，他和盤托出虛構事件被捕。
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