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﻿美股中段升124點

2017-02-10 列印
　　美國周四股市一洗過去頹勢，大幅向好，杜指中段報二○一七九點，升一百二十四點；納指則報五七一九點，升三十七點。滙控美國預託證券價格中段見六十六點九二港元，升零點七二港元；中移動美國預託證券價格則見八十八點二八港元，跌零點○二港元。
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