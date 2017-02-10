﻿配合囍帖街 設立嫁喜禮餅區 三級歷史建築變身中式餅店

灣仔一幢三級歷史建築物變身傳統中式餅店！奇華餅家於灣仔皇后大道東的旗艦店昨日正式開幕，店內裝潢懷舊，掛上多幅五、六十年代的香港舊相片，同時又找專人花三個多月打造餅家當年於上海街老舖的模型，以及一幅石板街壁畫，又配合灣仔利東街（囍帖街）特色，設立出售嫁喜禮餅區。



奇華餅家董事總經理黃錫祥直言，開設此店「不是預計做生意」，而是希望無論香港人或遊客，都可透過此店了解地道香港。他續稱，日前有一名曾在該址工作三十年、已移民加國的裁縫回港探親時湊巧路過，跟他們聊天。



黃錫祥又說，相信市建局接受他們的投標，並非單純價錢角度，餅店面積逾千呎，租金水平合理，為配合「囍帖街」主題，部份店面設有專門出售嫁喜禮餅的區域，又擺放了一個六十年歷史的禮盒，店內亦有熱烤房，即場製作如蛋撻、叉燒酥等。除了地舖外，會將該幢建築物的二樓及三樓打造成冰室和舉辦工作坊，料於今年內開業。