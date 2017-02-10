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﻿中年漢涉姦流浪狗被捕

2017-02-10 列印
　　大嶼山發生駭人聽聞姦狗案！警方接獲行山人士報案，指本月初有獸醫為一隻受傷流浪狗女治療時感到震驚，發現牠下體有疑似精液物體，懷疑遭性侵。警方昨日拘捕一名涉案男子，並落案控告他一項獸交罪，今日在西九龍裁判法院應訊。

　　被捕男子姓鍾(五十八歲)，報稱地盤工人。本月一日上午，有行山人士在大嶼北黃龍坑石澗，發現鍾在現場利用食物引誘一頭流浪狗女至偏僻處。其後發現狗女下體流血，而鍾則不知去向。

        狗女事後被帶往獸醫診所治療時，獸醫竟驚見牠陰道內有疑似人類精液，相信其曾遭性侵報警。警員調查後，昨上午大嶼北將鍾拘捕。

　　警方呼籲，如任何人與動物作出違反自然的性交行為，即屬犯獸交罪行，一經定罪，可罰款五萬元及監禁十年。
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