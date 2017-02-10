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﻿李慧詩亞錦爭先賽奪金

2017-02-10 列印
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　　在印度新德里舉行的亞洲場地單車錦標賽踏入第四天，港隊繼續有金牌進帳。於早前賽事奪一金一銀的「牛下女車神」李慧詩，昨日再在女子爭先賽中連番擊敗日韓好手，勇奪亞錦賽個人第二金。累積計算，港隊現已取得三金三銀三銅佳績。

　　這次女子爭先賽採取三盤兩勝，李慧詩在四強戰中先以二比○大勝日本選手，晉身決賽迎戰南韓車手Kim Wong Yeong及Lee Hyejin，李慧詩乘住勝勢，再以二比○壓倒性擊敗兩人，為香港再奪一金。
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