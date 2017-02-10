﻿5000公里舊水管未及更換 水管老化甩瀝青 禍延全港

沙田大圍早前有多個屋苑的食水出現微細黑粒污染物，最少十萬居民生活大受影響。《東周刊》追查發現，原來是使用了接近三十年的地下水管嚴重老化，管內瀝青塗層極易因水壓變化而剝落，「瀝青水」繼而沿各屋苑的供水系統湧入屋。由於全港還有五千公里的舊水管未有計劃更換，全港各區市民正面對相同危機。



早於去年十二月初，「瀝青水」已攻陷大圍一帶多個屋苑，無論是豪宅或公屋都有份，包括名城、雲叠花園和隆亨邨，居民紛紛向水務署投訴食水出現黑粒污染物。有雲叠花園居民表示，瀝青粒令水流明顯減慢，部份連濾水器都隔不絕，有街坊沖涼後發現身上留有點點黑粒，造成極大不便。



沙田區議會主席何厚祥估計，區內屋苑的食水相繼出現瀝青，受影響居民合共多達十萬人。他續指，沙田及大圍區的水管老化問題嚴重，大部份使用超過三十年，數年前開始多次爆裂，相信除了水管老化，亦與水務署在附近進行水管工程有關。



水務署回覆《東周刊》查詢時證實，去年十一月二十四日，該署因進行水管修復工程，暫停大圍車公廟路一帶供水，其後在恢復供水時，水管內瀝青塗層的碎片因為老化被沖起，繼而進入附近屋苑供水系統，引致今次事故。



逼近30年使用大限



現時全港的地下水管總長約八千公里，大部份使用了接近三十年，已達平均只用三十年的期限，水管老化情況愈趨嚴重，不但帶來爆裂或慘漏等問題，自一四年起，屯門、黃大仙、沙田等地區，同樣因水管內層瀝青塗層剝落，先後爆發「瀝青水」事件。



水務署早於○○年展開為期十五年的「水管更換及修復計劃」，更換全港約三千公里的高齡水管，並於○五年起改用環氧化物料，代替瀝青作為水管內的保護塗層，計劃去年底大致完成，但全港仍有五千公里、遍佈十八區的高齡水管未更換，意味市民未來仍面對「瀝青水」危機的威脅。



香港教育大學科學與環境學系助理教授曾耀輝表示，水管內用作保護層的瀝青，與一般用作舖路面的瀝青不同，不可含有毒物質，但畢竟也是石油副產品，飲用含瀝青微粒的水，如同飲下膠粒，不但在觀感及心理上令人產生不安，對健康也有一定影響。