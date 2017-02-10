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﻿譚志源稱 問責官加薪利組班

2017-02-10 列印
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　　政府建議下屆問責官員加薪一成二，立法會財委會明日將加開四節會議，處理有關加薪建議。政制及內地事務局長譚志源（見圖）於報章撰文，指加薪建議由獨立委員會提出，並在下屆政府生效，有利下任特首組班，期望財委會能夠支持並通過建議。

　　譚志源表示，獨立委員會是在客觀考慮一系列因素後，向政府提交加薪建議，該委員會○八年及一二年亦建議調高立法會議員的薪酬，並獲議員接受。對於有議員批評現屆政府官員表現，質疑是否值得加薪。譚志源指出，加薪建議並不適用於本屆政府的政治委任官員，只是適用於下屆政府，有利下任特首組班，期望財委會能夠支持並通過建議。

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