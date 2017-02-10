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﻿1642宗投訴廣播機構 僅147宗成立 規管「植入式廣告」諮詢公眾

2017-02-10 列印
■無線去年先後在節目中為炸雞及「myTV SUPER」賣廣告，被裁定違規及罰款。
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        通訊事務管理局去年共收到二萬五千多宗有關廣播機構的投訴，當中較嚴重的兩宗個案，包括無線去年先後在節目中為炸雞及「myTV SUPER」賣廣告，被裁定違規及罰款。通訊局表示，即將完成海外規管免費電視「植入式廣告」的研究，本月內會進行公眾諮詢。

        通訊局去年共收到二萬五千零六十八宗有關廣播機構的投訴，其中一千六百四十二宗個案有關「植入式廣告」，成立投訴個案有一百四十七個，其中較嚴重的兩宗個案，涉及無線兩度因違規植入廣告，被處以罰款。

　　通訊局主席何沛謙表示，即將完成規管免費電視間接宣傳的研究，參考外國例子以改善本港相關規例，他指本港現時的規管跟海外主要國家大致相若，例如內地和南韓的免費電視廣播機構不能在節目中插播廣告，因此節目中出現產品和服務贊助的情況普遍。通訊局認為，考慮規管時應作整體全面考慮，局方會持開放態度。
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