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﻿美容醫生涉三度非禮女助護

2017-02-10 列印
　　一名四十八歲林姓美容醫生，涉嫌非禮其助護X小姐，被控三項猥褻侵犯罪，案件昨日在東區裁判法院開審。X小姐供稱，被告先後在去年七月九日及八月三日三度非禮她，其中一次X乘升降機上班途中，感覺到有人輕拍她的臀部，當時升降機內只有她與被告二人。

　　X又供稱，另一次在辦公室遭被告非禮，她決定報警，之後走到員工休息室哭泣，被告當日遭其他同事質問時，竟報稱摸屁股就有如「給我一個五（Give me five）」，是工作完成後的動作。

　　辯方質疑，X形容案發的情節，與閉路電視片段不相符，而且當時上前了解事件的同事，於案發當日已離職，質疑X口供的準確性。
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