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﻿搶包山賽今起報名

2017-02-10 列印
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　　一年一度緊張刺激的「包山嘉年華」即將展開，壓軸項目搶包山比賽五月三日晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，十八歲或以上、健康及體能良好人士可由今日起報名參加，爭奪十二個決賽席位（包括最少三名女參賽者），截止日期為三月八日。

　　搶包山比賽分為「攀包山訓練」、「搶包山選拔賽」及「搶包山比賽」三個階段，初賽入圍的二十四名參賽者（包括最少六名女參賽者）隨後舉行的複賽，爭奪十二個決賽席位。

　　為增加活動的節慶氣氛，由去年起，累積取得任何三屆比賽冠軍的男女健兒將成為「擂台獎」得主，登上搶包山比賽「王中王」或「后中后」的寶座。
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