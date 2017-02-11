﻿「燒死晒你哋」 港鐵車廂縱火 喪男自焚 13傷五危

港鐵下班繁忙時間發生恐怖縱火案！一名六十歲男子昨傍晚在一列往尖沙咀的列車內燃點易燃液體縱火，車廂內頓時火光熊熊，濃煙瀰漫，尖叫聲不絕，列車上逾千乘客經歷生死一分鐘。火警導致十八人受傷，其中五人危殆。警方拘捕縱火男子，他有精神病紀錄，向警方聲稱其兒子遭人害死，「要燒死晒你哋」；探員其後發現其兒子仍在家中。



被捕六十歲男子張X輝，有精神病紀錄，送院時自認縱火，已被警方拘捕。張姓疑犯三級燒傷，現時危殆留醫。消息稱，他已婚，與妻子育有一對子女，但與家人不和。油尖警區指揮官郭柏聰表示，疑犯講述事件時語無倫次，警方須待他接受治療後，在警誡下錄取口供，稍後才能確認其犯罪動機。警方又稱，無證據顯示事件屬恐襲或針對交通工具的襲擊。



疑犯命危 有精神病紀錄



現場消息稱，語無倫次的疑犯縱火時一度高叫「燒死晒你哋」，並向警方聲稱有人害死其兒子。



縱火案發生時，一列由金鐘往尖沙咀的列車頭卡車廂起火，有乘客阻止疑犯縱火，但不成功；多名乘客尖叫及走避，場面混亂。列車抵達尖沙咀站，車門打開，大批乘客匆匆逃離車廂，多名傷者以及不適的乘客坐在月台等候救援。乘客及港鐵職員合力撲熄車廂火燄，另有乘客以衣物撲熄縱火者身上的火燄。事件中十八人受傷，其中五人危殆。



乘客港鐵職員合力救火



警方接報趕到尖沙咀站，封鎖現場，反恐特勤隊亦奉召到場。港鐵車務營運主管李聖基表示，事發於昨晚七時十五分，有乘客通知車長頭卡發生火警，車長即時告知控制中心，並於一分鐘內將車駛至最近的尖沙咀站，疏散乘客。他指這是既定程序，也是最安全的疏散方法。列車到站後，兩名港鐵職員與乘客利用三支滅火筒將火警撲滅。



特首梁振英對事件表示高度關注，已要求相關部門全力調查及跟進，並向傷者致以深切慰問，祝願他們早日康復。



香港精神健康促進會主席陳仲謀表示，涉案男子選擇在繁忙時間、人多密集的車廂及車程長的過海隧道內下手，相信有預謀和部署，他不只想傷害自己，明顯想與其他人同歸於盡，屬反社會行為，甚至比此更嚴重。相關新聞另刊P2版



