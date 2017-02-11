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﻿專家：特殊性癖者不敢求醫

2017-02-11 列印
　　人獸交行為令人髮指，香港心理衛生會助理總幹事程志剛指出，人獸交是一種特殊性癖好，好像戀物癖和性虐待，估計因自尊心弱或有經濟困難等原因，要以非正常途徑滿足性需要。

　　程志剛續指，有特殊性癖好人士，大多是自尊心弱、缺乏社會經驗、希望尋求刺激或尋求可控制的方法滿足性需要，這類人士一般不敢求醫。根據《刑事罪行條例》第一一八L條「獸交」條文，任何人與動物作出違反自然的性交，即屬違犯獸交的罪行，最高刑罰可處罰款五萬元及監禁十年。
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