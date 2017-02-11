﻿招攬90後青年 涉款千萬 假結婚集團瓦解 主腦囚21月

入境處破獲一個中港假結婚集團，集團透過網站及通訊程式，招攬本港九十後青年男女，包括兩名大學生，前往內地假結婚，涉款一千萬元。入境處早前拘捕包括三名主腦的一百二十八人，檢獲一批簽署不得干擾假配偶的婚前協議，成為假結婚罪證，一名男主腦昨被定罪判囚二十一個月。



入境處稱，行動中拘捕的八十七名港人及四十一名內地男女，其中八成港人為九十後青年及大學生，被招攬假結婚，隱瞞家人搵快錢；有關內地疑犯已被取消簽證及安排遣返原居地。入境處表示，被捕兩男一女主腦來自廣東、福建和海南，皆透過婚姻途徑來港超過十年，涉組織假結婚集團，分別在其鄉間招攬欲來港的內地人假結婚，同時透過社交網站或手機通訊程式，招攬九十後港青參與假結婚，被招攬人士近八成為二十至二十五歲。



警拘128人 檢「婚前協議」



集團已活躍超過兩年，初時稱以八萬至十萬港元利誘港人假婚，但最終有關港人只會收到五千至二萬港元報酬。至於參與假婚的內地人，集團會向他們每人收取八萬至二十萬元人民幣。集團至今已安排一百二十二宗假結婚，涉及金額超過一千萬港元。



「內地配偶」靠探親簽注來港



集團會安排多名香港居民一同前往內地，與內地居民簽訂婚前協議書，然後在內地結婚，內地居民其後透過探親簽注來港從事非法工作，以及單程證來港成為香港居民。行動搜獲一批帳簿、假婚雙方協議書，協議書內容指雙方無權干涉對方自由，取得居留權後雙方各自有權要求離婚。



根據現行香港法例，任何人士為促致達成婚姻或取得關於結婚的證明書或許可證，明知而故意作出虛假誓言或作出或簽署虛假聲明乃屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁七年及罰款。而干犯串謀欺詐罪行，一經定罪，最高可被判監禁十四年。