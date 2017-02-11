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﻿冷鋒殺到 今早最凍11度

2017-02-11 列印
　　冷鋒殺到！一股強烈冬季季候風正為華南帶來寒冷及乾燥的天氣，天文台昨早錄得最低氣溫十點八度，創下今年入冬以來最低紀錄。天文台預料今日會度過一個寒冷的元宵節，氣溫介乎十一至十七度，但下周氣溫將逐步回暖。

　　本港昨早各區氣溫普遍降至約十度，創入冬以來的最低紀錄，部份地區包括打鼓嶺、流浮山、大埔、石崗和荃灣等的平均氣溫只有八至九度，大帽山最寒冷，一度跌至二點二度。

  天文台預測，本港地區今日大致多雲及乾燥，早上天氣寒冷，市區最低氣溫只得約十一度，展望周日天晴乾燥，早上相當清涼，最低氣溫微升至十三度，下周氣溫將逐漸回升。
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