﻿現金藏內褲匿酒店 兩東歐漢的士偷錢被捕

兩名有酒意東歐男子，昨凌晨在西環搭的士至往找酒店，的士抵酒店外兩男未付款落車後，司機發現約七百元現金失去，疑他們偷走落車追入酒店。警員接司機報案到場，在一個殘廁截獲兩人，並在其中一人內褲起回失款，將兩人拘捕。



昨凌晨零時許，五十八歲姓伍的士司機，在西環東邊街接載兩名一肥一瘦及滿身酒氣東歐漢，兩人登車後瘦洋漢坐司機旁，胖洋漢坐後座，兩人聲稱往找酒店留宿。



的士駛至德輔道西與正街交界一間酒店附近時，兩人突然未付車資要落車離去。伍初時見兩人有酒意不追究，但其後發現放在其身邊鐵箱內逾三十張二十元面額鈔票，總值約七百元現金不翼而飛，懷疑遭兩肥瘦漢偷走，遂落車追截。



司機追兩人至酒店外，見兩人跑入酒店並衝上一樓，走入殘廁內，伍不敢貿然進入報警。衝鋒隊警員接報趕至，進入殘廁內截獲涉案兩名洋漢。