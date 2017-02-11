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﻿三歲童尿含毒品 警列虐兒案處理

2017-02-11 列印
　　一名三歲男嬰，在將軍澳醫院留醫期間，醫護人員經驗尿後發現他尿液含毒品報警。警員正尋找男嬰母親協助調查及其尿含毒原因。

　　消息稱，該名三歲大男嬰，其母疑有濫藥習慣，早前因無能力照顧兒子，事後透過機構配對寄養家庭，將兒子交給一個寄養家庭照顧。

　　據悉，該寄養家庭接男嬰回家後，發覺男童精神有異，擔心其健康有問題，帶他到將軍澳醫院檢查。

  昨晨十時許，醫務人員替男童檢驗尿液樣本時，發現含有懷疑毒品成份，院方即時報警求助。警方初步調查後，案件列作虐兒，並尋找男嬰母親助查。
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