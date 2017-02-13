﻿廉署發現 帶隊食「免費餐」 風流富二代 捲入警司涉貪案

本報得悉，曾與多名女星傳緋聞的航運家族富二代顧建安（John Koo），疑捲入上月底「反黑警司」、港島總區刑事總部警司吳偉漢涉貪案，他多次與涉案警官出現於會所耍樂，而對方均獲免費「服務」。消息指，有人疑向吳偉漢提供利益，透過吳的警員身份，對某些人士和車牌資料作「大起底」。吳亦涉濫權，指使O記舊夥計翻查去年暑假在灣仔掃黃行動中的檔案；而灣仔Club Mont Busa疑買通吳通風報信。顧建安是前特首董建華的表弟，曾被女子入稟追數；他早年也被周刊拍得與女藝員來往，出入上海娛樂場所狂歡。記者：徐曉伊



據悉，廉署調查跟蹤發現吳偉漢去年多次帶同下屬與顧建安（John Koo）一起到尖沙咀中心一間夜總會以及中區花園道的私人會所耍樂。消息指，吳偉漢等人每次落夜場均有「小姐」陪伴，其間享用免費酒水和性服務。據知，吳又涉於去年八月下旬與數名舊夥計隨顧建安到中環「香港會」晚飯，消費逾萬元。



常與警官夜場耍樂



消息指，廉署二○一六年初接獲貪污投訴，疑有警官包庇灣仔夜總會及娛樂場所，派出「狗仔隊」跟蹤疑人，經多月偵查，發現警司吳偉漢疑多次偕同O記的舊夥計高級督察陳嘉健，以及港島區反黑組探員鍾文浩一起到灣仔Club Mont Busa耍樂，其間疑接受賄賂，以及獲安排免費嫖妓，作為協助申請酒牌及每年更新酒牌，查閱警方機密資料，包庇及通風報信的報酬。



搜集警方機密



廉署調查亦揭發顧建安牽涉吳偉漢被捕案。消息稱，有人向吳偉漢提供利益，濫用警務人員身份，搜括某些人士的背景及車牌資料。吳偉漢涉指示舊夥計翻查O記去年暑假掃黃行動的檔案。



廉署經多月調查及蒐證後，上月二十四日出動逾百人展開代號「水銀」行動，拘捕十二名男女，當中包括現年五十歲的吳偉漢、二十八歲的O記高級督察陳嘉健和三十二歲的港島總區反黑組探員鍾文浩，其餘九名被捕者包括吳偉漢的妻子、夜總會經營者、夜總會職員、駐場的「媽媽生」和應召妓女等。



三名警務人員包括吳偉漢，陳嘉健及鍾文浩均被廉署以《防止賄賂條例》收受利益，以及普通法的「身為公職人員行為失當」等罪行拘捕，三人被捕後被停職。



至於吳的妻子則涉嫌「洗黑錢」被拘捕，其餘八名人士分別涉「向公職人員提供利益」，以及「管有色情場所」等相關罪行被捕。被捕的九男三女全部於上月二十六日獲准保釋候查，各人將於下月初再向廉署報到。







