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﻿27跑手送院 危殆婦心臟有問題

2017-02-13 列印
■五十二歲女跑手情況危殆，在深切治療部留醫。
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　　今年香港馬拉松共有逾八百五十人次受傷，二十七人送院，當中一名五十二歲女跑手暈倒，需在深切治療部留醫，情況危殆。有心臟科專科醫生指，三十五歲以上人士患冠心病風險較高，參與劇烈運動前宜諮詢醫生意見。

　　二十七名送院治理的跑手中，兩男一女屬危殆。當中與丈夫一同參與十公里賽事的五十二歲女跑手，昨於維園終點前暈倒，在丈夫陪同下送往律敦治醫院，其間需用自動心肺復甦機救援，其後再轉送東區醫院深切治療部留醫。大會指，該女跑手是首次參賽，深切治療部報告指她心臟有問題。另兩名男子情況其後好轉，由危殆轉為嚴重。

　　聖保祿醫院駐院心臟科顧問醫生繆建文表示，三十五歲以上人士患冠心病風險較高，糖尿病、高血壓人士更屬高危一族。他建議，相關人士參加劇烈運動前，應先檢查血糖、膽固醇和血壓，並諮詢醫生意見，以保安全。
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