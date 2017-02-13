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﻿穿禮服婚紗上陣 準新人迎人生長跑

2017-02-13 列印
■有人打扮成恐龍參賽。
■馮先生及未婚妻穿上禮服婚紗，攜手跑畢逾四十二公里的全馬賽事。
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　　每年馬拉松都有不少跑手趁賽後求婚，視為愛情長跑的最後一站。不過今年一對由練跑相識的準新人，卻把握婚前一天穿起禮服和婚紗參加全馬，昨日結束愛情長跑後，今日展開另一段人生長跑。

　　不少跑手昨日精心打扮參賽，有人扮恐龍，亦有人戴上慶賀雞年的頭套，但最奪目是馮先生與其未婚妻，他們穿起禮服和白色婚紗，冒着汗水攜手完成逾四十二公里的全馬賽事，兩人衝線後相擁，場面感人。

　　原來兩人當初在跑步場上認識，因馬拉松結緣，所以特意選擇今日舉行婚禮。兩人指，雖然穿上禮服和婚紗較熱，但沿路獲得不少祝福，認為值得，又指婚後短期內再出發往西班牙和日本參賽，笑言度蜜月也是跑馬拉松。

　　另有多名跑手在賽後向伴侶求婚，用鮮花奪得芳心，完成賽事兼抱得美人歸。
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