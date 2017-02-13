﻿夜總會提供特別服務 警司疑通風報信

航運世家富二代顧建安捲入警司涉貪包庇夜場一案。本報得悉，涉案夜總會Club Mont Busa有「媽咪」駐場，大部份「小姐」來自內地，客人來唱卡拉OK時，「媽咪」應客人要求，即召喚小姐到來陪飲陪唱，若客人帶「小姐出鐘」，夜場會「走法律罅」，將這類收費加入消遣帳單，再由夜場與「媽咪」拆帳，由媽咪私下支付服務費給「小姐」。



位於灣仔駱克道233至243號地下的Club Mont Busa，連地下共有四層高，入內要按密碼或對講機，內裏全設有獨立卡拉OK房，有酒水提供。案中被捕的「反黑警司」吳偉漢涉嫌收受每次十多萬賄款，預先向夜總會通風報信，令警方採取掃黃行動時撲空，好讓內地「小姐」撤離場所。



吳偉漢長期駐守刑偵部門，曾駐守油尖旺警區刑事偵緝部、有組織罪案及三合會調查科及港島總區刑事總部。吳於一五年底調往港島總區刑事總部，之前隸屬O記，當時陳嘉健及鍾文浩為其下屬。消息稱，他主管的調查工作，主要針對黑幫犯罪活動，因工作關係，與黑幫高層有接觸，疑有人被黑幫收買。去年十二月八日，吳剛召開記者會交代警方臥底行動，掃蕩黑幫淫窟及地下賭場。



據悉，吳偉漢於上月二十四日晚在外與人見面後，被跟蹤廉署人員截停，當場在他身上搜出十多萬元現金。其後，廉署人員在多處地點行動，包括在兩個住宅地址拘捕高級督察陳嘉健和探員鍾文浩，以及在灣仔夜總會拘捕兩名老闆及三名職員，另外再拘捕四名男女，其中一名女子是吳妻。消息指，吳過往多次收取賄款，並將數十萬元的現金交由妻子帶回內地收藏。廉署人員之後搜查吳、陳及鍾三人位於港島總部及O記的辦公室、住所，私家車和夜總會等，並檢走一批證物。