﻿兩女仍危殆 芷楠轉嚴重 港鐵縱火案兇嫌今缺席提堂

上周五港鐵發生通車三十八年以來最嚴重縱火慘劇，涉案被捕男子昨日被警方落案控以一項縱火罪，今日將在九龍城裁判法院缺席提堂。大律師陸偉雄稱，根據刑事罪行條例，縱火一經罪成，最高可判終身監禁。



案中十九名傷者中，目前仍有一男兩女危殆，包括涉案被捕男子張錦輝(六十歲)，台灣女遊客張欣茹(三十八歲)及二十七歲女傷者林慧怡；就讀名校聖保羅男女中學的十五歲女生高芷楠情況嚴重，一男三女情況穩定；其餘出院。



台大學謝港救助女講師



洋名Audrey的高芷楠，仍在深切治療病房留醫。昨傍晚五時許，一間花店送來一個花籃慰問Audrey，花牌寫着「高芷楠同學小姊妹，早日康復、加油、不要氣餒、努力」，支持妳的香港市民敬上。」花店職員表示，花籃是前晚一名人士花近四千元訂購，但不肯留名。



危殆的台灣中州科技大學觀光與休閒管理系講師欣茹，其系主任鍾起岱表示，欣茹服務大學約十年，任助理工作，因工作傑出，去年九月獲邀請擔任講師。他非常感謝香港政府及市民給予傷者最大的協助。



被疑兇首先淋易燃液點火受傷命危的一名二十七歲女傷者林慧怡，其丈夫到醫院探病擔心妻子病情，一度激動稱，希望妻子早日康復，其他不願多談。



案發於上周五晚上七時許下班繁忙時間，精神疑有問題男子張錦輝，在一列金鐘往尖沙咀列車頭卡車，疑拿出汽油彈潑淋乘客後燃點縱火，導致包括被捕疑兇在內共十九人受傷。



前北區醫院急症室主管鍾展鴻指，皮膚是具保水防止細菌感染的作用，皮膚燒傷治療時需冷凍皮膚及搽上防止細菌感染的藥膏，等待皮膚再生，二級燒傷一般復原需二至三星期，而三級燒傷則須接受植皮手術，復原時間漫長。



至於氣管灼傷，因氣管腫脹及收窄，病人會難以呼吸，須插喉協助，一般首四十八小時情況穩定後，可慢慢復原。