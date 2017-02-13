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﻿鐵路工會籲作大型防恐襲演練

2017-02-13 列印
　　港鐵縱火案幸沒造成嚴重傷亡，香港鐵路工會聯合會強烈譴責縱火行為，又讚賞前線員工表現專業，認為港鐵員工有足夠專業知識處理該等事故，但每次事故具體情況有差異，應加強某些項目培訓。工會又認為，政府有責任牽頭作大型防恐襲演練，港鐵也應加強宣傳車站及列車的安全設施及逃生方法。

　　有熟悉港鐵運作人士認為，前線員工反應迅速，管理團隊在危機處理和善後工作表現好，事件中，港鐵、消防和警方再一次證明香港各大部門機構的應變能力。該名人士又指，事後有人質疑為何列車上沒有閉路電視，但即使有閉路電視亦不可阻止狂徒縱火，如果沒有港鐵人員迅速抵達在現場協助疏散，不可能如此有秩序地在短短幾分鐘時間內，完成月台的疏散行動。
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