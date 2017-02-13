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﻿單字車牌「V」1300萬成交

2017-02-13 列印
　　一千三百萬可以購得一個逾千呎大單位，但有人會選擇用來買「心頭好」。運輸署昨舉行新春車牌拍賣會，當中當中最觸目的的單字車牌「V」，最終由一名戴口罩的神秘女子以天價一千三百萬元投得，刷新本港歷來第三高車牌成交價的紀錄。有經常競投車牌的人士指出，「V」代表「Victory」，也十分罕見，成交價合理。

　　運輸署在這次拍賣會中，共推出四十五個「好意頭」車牌，包括「V」、「81」、「BB1」等，其中「V」字車牌競爭激烈，第一口叫價已達兩百萬元，經過十多次叫價後，最後由一名戴口罩的女子以一千三百萬元投得，為本港歷來第三高成交價的車牌。全日第二高成交價的車牌，是無字頭「81」，以五百六十萬元成交。
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