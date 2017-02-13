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﻿馬紹祥促立會通過工程撥款

2017-02-13 列印
　　署理發展局局長馬紹祥昨發表網誌，對立法會遲遲未通過本年的基本工程整體撥款感到擔憂，如撥款一直未能通過，公共安全及交通等基建工程均要停工，過萬名工人更會面對停薪、欠薪、甚至是裁員，希望議員能諒解政府在撥款申請上的理據，盡快支持通過撥款。

　　馬紹祥指出，立法會工務小組委員會討論是否通過約一百二十四億元的撥款申請時，大部份時間只爭拗為何政府要一併通過整體撥款申請，而不能抽起部份項目，致申請遲遲未能獲批。他又解釋，政府於撥款申請中，羅列了九千多個正在進行及計劃開展項目的清單，如將幾千個項目逐一提交審議，是不可能完成的任務。
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