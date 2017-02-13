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﻿M Boxing停業 會員追款千萬

2017-02-13 列印
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　　位於觀塘的健身中心M Boxing Fitness上周三停業，逾四百名會員未能取回已繳費用，估計涉款高達一千萬元。

　　十三名會員昨由工聯會議員陪同下報警，有個案報稱，目前被拖欠三萬元，中心結業前數天仍招收會員，質疑事件涉及詐騙，要求相關部門盡快調查。
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