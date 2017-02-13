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﻿波子起火焚毀 司機及時逃生

2017-02-13 列印
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　　一輛紅色保時捷跑車，昨午三時許，駛至灣仔柏寧酒店對開時，車頭突然冒煙起火（見圖），司機幸及時逃出報警。當時四十七歲司機沿告士打道駛至酒店對開欲上天橋時，車頭突然着火焚燒，司機見狀即停車及與八歲兒子逃出車外。

　　當時附近有途人見狀圍觀及部份拿出手機拍攝。消防員到場迅速救熄火警，無人受傷，但跑車車頭位置嚴重焚毀，起火原因相信無可疑，交通輕微受阻。該輛紅色跑車九三年出廠，車齡已有二十四年，首次登記在一四年，當時車價約二十八萬元。
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