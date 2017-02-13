 Advertisement
  • 2017年2月13日 星期一
  • 13º
  • 68%
熱門： 港鐵縱火獸交 馬拉松曾俊華林鄭月娥

日報新聞 > 港聞

﻿愛協搭通道 救「危坐」貓

2017-02-13 列印
Previous Next

　　為拯救貓貓，有時真的要出盡法寶。香港愛護動物協會早前接獲市民求助電話，指愛貓跳出三十八樓窗外，危坐於冷氣機槽位置（見圖），愛協督察到場，發現貓兒躲在冷氣機槽後方，位置難以接近，經詳細研究後，為避免嚇怕貓兒令牠墮樓，即時自製一條安全通道，貓兒最終自行走回露台。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd