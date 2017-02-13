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﻿曾俊華胡國興 力爭民主派提名票

2017-02-13 列印
　　兩位參選人曾俊華及胡國興，正積極爭取民主派選委的提名票。民主黨昨與曾俊華會面，黨主席胡志偉引述曾俊華稱，將先完成普選，再推行廿三條立法，胡志偉認為，此舉能釋除黨員的憂慮，考慮曾俊華及胡國興均願意正視政治困局，該黨暫時傾向提名他們兩人，但需留待中委會本周四決定。

　　曾俊華於政綱提出重啟政改及廿三條立法，他昨日在電台節目解釋，冀同時推行兩者的準備工作，期望於二○二○年立法會換屆前可完成重啟政改，但他承認，不太有信心可於二○二○年前完成廿三條立法，認為需請法律專家探討如何滿足要求，同時保障港人權利。

　　另外，有工程界及建測界民主派選委指，積極考慮提名胡國興。胡國興稱，有信心取得足夠提名，又指民主派的選委票，足以助他與曾俊華一同入閘。

　　此外，社民連立法會議員梁國雄上周表明，若取得三萬八千個公民提名便會參選特首，梁昨午在沙田港鐵站外爭取市民支持。
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