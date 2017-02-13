﻿病童發燒營膳助康復

孩子患病很多時都會出現發燒徵狀，而且易令食欲下降，無法吸收足夠營養，削弱抵抗力，聽取營養師的營膳建議，能有助病童盡快復元。文：衞兒



「發燒是一個警號，代表孩子的身體正在抵抗病毒。發燒期間，父母最擔心孩子食欲不振、出汗脫水，甚至出現昏睡、抽筋等的情況。除了打針吃藥外，配合適當的飲食調節也是很重要的，有足夠的營養，孩子才能戰勝病魔。」米施洛營養護康中心註冊營養師林詩敏稱。



必須補充水份



當孩子體溫上升，大腦便會發出信息，指令身體透過皮膚排出汗水，以助降溫。由於小孩水份流失的速度較成人快，所以脫水的機會很高。



一般而言，孩子所需要的水份，是以每公斤體重乘五十至六十毫升計算。水份包括所有的流質飲品，當中例如奶、果汁、稀粥、湯水、豆漿等。



適當調節飲食



林詩敏舉例指，以一個十五公斤的小孩為例，便需要每天補充七百五十至九百毫升的流質，如果孩子因為發燒而出現脫水情況，父母更應額外給孩子補充更多水份。



發病的初期，飲食應以五穀和半流質為主，這樣既可提供能量，又不至增加胃部消化的負擔。白粥、湯通粉、米線、烏冬等，都屬於清淡且易消化的食物。當胃口慢慢恢復，便可以加入肉類和蔬果，讓孩子攝取均衡的營養，繼續抗病。建議給予孩子冬瓜蓉魚碎粥、腐竹蛋花粥、生菜牛肉粥、雜菜粒魚片湯通粉、紅蘿蔔粒肉碎米線、蛋花湯烏冬等。胃口較細的，宜少食多餐，確保進食足夠的份量。此外，餐與餐之間，可給予他們麵包、餅乾、烚蛋、果汁、奶類等，以預防因營養不足而引致抵抗力下降。



總括來說，孩子如因患流感、腦膜炎、泌尿道感染等引致發燒，情況可大可小，故必須尋求專業人士的意見或進行病毒、細菌測試，盡快找出發燒的原因，對症下藥並配合均衡飲食，以攝取足夠營養，抵抗疾病。



