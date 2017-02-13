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﻿加強抗病飲食

2017-02-13 列印
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  維他命A和C是最為人熟悉的抗病營養素，紅蘿蔔、南瓜、番茄、木瓜等，含豐富的維他命A，能維持鼻膜、肺和喉嚨黏膜等上呼吸系統組織的健康。

　　維他命C則有助增強白血球及抗體的活躍性，還可助植物性鐵質的吸收。奇異果、橙、士多啤梨、柑等，便含有豐富的維他命C。

  鋅質也可充當孩子的護衛，因它參與合成白血球和抗體，只須很少量鋅質，就可對抗病菌。食物中以貝殼類、蛋、肉類、全穀類、堅果類等含豐富的鋅質。番茄煮蛋、番茄煮魚、雜菌海鮮湯飯、南瓜燜雞肉、橙汁豬柳、海鮮豆腐羹等，都是不錯的抗病營食。
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