﻿特警到場 500員工大疏散 迪園恐襲驚魂 巴斯光年玩具當「郵包彈」

一件損壞玩具的投訴，竟然變成「詐彈」驚魂！香港迪士尼樂園行政大樓郵件室昨午接獲一件可疑郵包，經雙重安檢，發現內藏電線及電池裝置，園方即時報警，疏散大樓內約五百名員工。警方反恐特勤隊及爆炸品處理課接報到場，拆彈機械人拆開郵包，發現內裏只是一件裝有電池的巴斯光年玩具，並附有不滿玩具損壞的投訴信。



迪士尼樂園消息指，行政大樓郵件室昨日中午接獲一件體積長闊約為三十乘四十五公分的郵包，寫明收件人為Samuel Lau，即樂園行政總裁劉永基。保安人員按程序以X光機檢查郵包，發現內裏藏有電線及電池，再召來樂園兩頭經訓練的保安犬嗅聞郵包，兩犬有反應，把郵包列為有可疑。園方按程序報警，並疏散約五百名員工，氣氛緊張，其間一名四十五歲女員工感到不適，獲送院治理。



郵包經過園方雙重安檢



警方中午十二時四十三分接報，派出爆炸品處理課人員到場，反恐特勤隊人員亦到場支援，消防車及救護車戒備。據悉，爆炸品處理課使用拆彈機械人打開郵包檢查，發現內裏只是一件巴斯光年玩具，並附有投訴信；有客人不滿在該樂園購買的玩具不久便損壞。警方相信事件只屬普通投訴而並非恐嚇，並無刑事成份，列「發現可疑物品」處理，交由大嶼山警區刑事調查隊第四隊跟進。



內藏壞玩具及投訴信



樂園消息人士稱，樂園出售的玩具及其他物品，每張單據後均附有投訴電話，顧客如對物品不滿，可按正常途徑投訴，樂園必定會處理，相信今次事件是有人發洩不滿情緒所致。



樂園發言人就事件回應，昨日下午約十二時半，郵件室發現可疑物品，遂即時報警並疏散部份員工，經調查後證實為一玩具裝置，沒有可疑。發言人強調樂園會致力確保度假區的安全。



由於事發地點不屬樂園遊樂設施範圍，期間樂園如常運作，有台灣旅客聞訊後雖有少許擔心，但因已購買門票，仍繼續決定入場。另有本地遊客則認為香港是安全城市，聞訊後稱並不擔心。



