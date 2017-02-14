﻿港鐵捐200萬予傷者 同學禱告為芷楠加油

港鐵縱火案中，年紀最輕傷者、十五歲女生高芷楠，情況仍然嚴重，全城為她「集氣」，祝願她早日康復。她的同學坦言，對芷楠傷勢感傷心，校方聖保羅男女中學表示會為芷楠祈禱 ，並送上心意卡。港鐵主席馬時亨指，對事件感難過，一度哽咽，並發起募捐，港鐵至少捐出二百萬元予傷者家屬。



港鐵縱火案造成十九人受傷，目前仍有八人留醫，其中兩人危殆，包括六十歲男疑犯張錦輝及三十八歲台灣女遊客張欣茹，而十五歲中四生高芷楠手腳二級燒傷，情況嚴重，在瑪麗醫院留醫。



昨天是事故後首個上課日，芷楠一班同學為她打氣及祈禱。與芷楠相識多年、中一至中三都與她同班的中四生Nicole憶述，當日與芷楠在同一班列車，但不同車卡，事發時現場混亂，火光熊熊，不時傳來尖叫聲，她步出車廂後才發現芷楠受傷，欲上前協助，因場面混亂，被警員拉走，她為芷楠打氣指「加油！芷楠，你一定得嘅，撐住！」聖保羅男女中學發新聞稿指，校長、老師及同學對意外深感難過，衷心感謝各界對芷楠的關心，目前芷楠正穩定康復，希望早日轉到普通病房。校方指，稍後會舉行祈禱會，為芷楠獻上摯誠祝福。



網民開「高芷楠加油網」專頁



有網民開設「高芷楠加油網」專頁，網民Joey Wong留言指「芷楠，加油，唔好放棄，難關一定過，有我哋香港人陪你」；網民YoYo Leung亦指「你要堅強加油，一定會好起來，god bless you」。



港鐵主席馬時亨指，對事件令多名市民受傷感到難過，並對傷者家屬致以同情，祝願傷者盡快康復。他更一度哽咽，並指港鐵會與東華三院合作成立募捐行動，港鐵會捐出至少二百萬元予傷者家屬。