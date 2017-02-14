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﻿台女傷者張欣茹 醫療費用獲豁免

2017-02-14 列印
■台灣女遊客張欣茹，情況仍然危殆。
■台灣社團慰問張欣茹親屬。
■中州科技大學師生為張欣茹集氣祈福。
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　　遊港不幸遇上港鐵縱火案的三十八歲台灣女遊客張欣茹，情況仍然危殆，在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。社署指，已準備透過慈善基金為她提供緊急援助，而張的住院醫療費用原則上豁免。

　　張欣茹意識清楚，但咽喉受傷，未能說話。其家人由台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處代表陪同，到醫院探望。張任教的彰化縣中州科技大學，在校園舉行綁黃絲帶及寫集氣卡片的活動，向她送上祝福。

　　張欣茹非本港居住，住院費用高昂。社署指，署方及民政事務總署準備透過華人慈善基金、新鴻基「以心建家」送暖行動緊急基金等基金，為有需要傷者及其家人提供緊急援助，而張住院醫療費用原則上豁免。
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