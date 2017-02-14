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﻿又一美食車登場 「花膠瑤柱羹」份量十足

2017-02-14 列印
■美食車主要售賣草本健康食品。
■花膠瑤柱羹
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　　又多一架美食車開張啦！主打「花膠瑤柱羹」的美食車，由昨日起至本月十九日期間將停泊於中環海濱活動空間，其中招牌菜「花膠瑤柱羹」為碗仔翅與中式湯水的融合菜。對於開張第一日表現，負責人稱閒日顧客較少，相信周日假期時人流會增加。

　　這部美食車昨早十一時在中環海濱區開業，負責人孫先生表示，主要售賣草本健康食品，其中主打的「花膠瑤柱羹」看似一般碗仔翅，但中當中有「花膠響螺煲竹絲雞湯」，具滋補功效，份量足夠兩人，售價五十元。

　　推出有關美食車的公司指，昨日閒日人流較少，加上美食車位置不明顯，以及市民難以看見指示牌，銷情與理想有一定落差，但相信到假日時人流會相對增加。
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