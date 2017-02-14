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﻿戲院單身特別場門票售罄

2017-02-14 列印
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　　近年每逢愛情電影上映或情人節當日，網上也出現「死死團」專門購買單丁位，以免情侶大放閃光彈，而有手機應用程式公司與電影院合作，推出「情人節氣魄更壯特別場」，只賣「單丁位」謝絕情侶入場放閃，結果深受一眾單身客歡迎，昨日已悉數賣出特別場門票，當中不少網民讚揚電影院具創意「有諗頭」。
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