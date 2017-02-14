 Advertisement
  • 2017年2月14日 星期二
  • 18º
  • 51%
熱門： 港鐵縱火獸交 馬拉松曾俊華林鄭月娥

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升119點

2017-02-14 列印
　　美國本周首個交易日向好，杜指中段報二○三八八點，升一百一十九點；納指則報五七六一點，升二十七點。滙控美國預託證券價格中段見六十六點七八港元，跌零點一二港元；中移動則見八十九點○六港元，升零點四一港元。紐約期金中段報每盎司一千二百二十二點一美元，跌十二點三美元；紐約期油則報每桶五十二點九四美元，跌零點九一美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd