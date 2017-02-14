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﻿美容儀器將受規管 業界稱扼殺發展

2017-02-14 列印
　　政府早前建議就「規管醫療儀器的建議架構」立法，把「美容儀器」納入「醫療儀器」範疇監管，有關儀器需由註冊專業醫護人員使用或從旁監督。一批美容界人士與民建聯均反對有關建議，認為一旦立法規管，將扼殺行業發展。

　　美容業代表曾裕形容建議荒謬，稱醫生的職責是醫治病人，操作或監督美容儀器前需要從頭學起，相較至少上了三百六十小時專業課程的美容師，明顯不能勝任工作。立法會議員葛珮帆亦批評政府的建議粗疏，沒有詳細了解美容業界的經營模式，促請政府為美容業界訂立獨立的監管制度及全面的發展政策，為市民提供更好的保障。
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