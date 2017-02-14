 Advertisement
  • 2017年2月14日 星期二
  • 18º
  • 51%
熱門： 港鐵縱火獸交 馬拉松曾俊華林鄭月娥

日報新聞 > 港聞

﻿李兆基捐款1.5億 科大擬建創新大樓

2017-02-14 列印
■科大校長陳繁昌（左二）簡介五年策略發展計劃。
Previous Next

　　科技大學公佈新一個五年策略發展計劃，校長陳繁昌表示，校方正計劃興建數項大型基建，包括室內運動場、研究生宿舍及創新大樓，當中有水上活動中心，學生只需付低廉的價格，即可參與水上運動及划艇。

學生低價享水上活動

　　科大為配合五年計劃，決定大興土木，其中的水上室內中心明年完工，落成後學生可在中心參與划艇等水上運動，校方也會聘請教練籌辦興趣班，學生只需支付低廉價格，即可享用設施。

　　至於創新大樓，由恒基集團主席李兆基捐款一億五千萬元興建，當中一部份將會預留給和科大學生或教授合作的私人機構使用。

　　另外，首席副校長史維指出，目前科大的男教授佔全部正教授的九成，將聘請更多女教授，希望把女教授的比率，由目前的一成提升至兩成五，預料五至十年內可以成事。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd