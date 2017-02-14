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﻿七人車「洗白白」 「尿袋」起火

2017-02-14 列印
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        元朗一個油站昨日發生火警，一輛七人車在油站自動洗車機內洗車期間，車上的一個俗稱尿袋的手機充電器突然起火，車廂迅速陷火海，濃煙升上半空（見圖）。消防到場迅速撲滅火警，無人受傷，調查後認為火警無可疑。

火勢迅速蔓延

        現場為青山公路凹頭段一間油站，昨午二時許，一名五十二歲姓楊男子駕駛一輛七人車進入油站的自動洗車機洗車；洗車機位置與入油處有一段距離。其間七人車前面位置突然起火，並迅速蔓延，濃煙升上半空。

        油站一名四十七歲姓林職員見狀報警，消防到場約二十分鐘撲滅火警，無人受傷。火警期間油站職員及顧客毋須疏散，消防調查後，相信是車內一個尿袋短路首先起火，火警起因無可疑。
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